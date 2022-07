Encontro de carros antigos e modificados será realizado em Andradas

No próximo domingo, dia 31 de julho, vai acontecer em Andradas o evento “Mega Noturno”, uma exposição de carros antigos e veículos mais novos com modificações.

O evento nasceu há sete anos. Geralmente acontece no período da noite, mas a intenção de levá-lo para outras cidades fez com que ganhasse novos horários devido a disponibilidade de espaço dos locais de realização. Será na sede Campestre, do Clube Rio Branco, das 09 às 17 horas.

De acordo com os organizadores a ideia é unir a paixão em comum de uma legião de entusiastas e a filantropia, ou seja, toda renda arrecadada é revertida para entidades sem fins lucrativos. A estrutura vai contar com praça de alimentação e música ambiente.

“Importante lembrar que o evento é cem por cento beneficente. O valor da taxa para o participante que vai expor seu veículo é de R$23,00, além de um quilo de alimento. Os visitantes têm entrada franca, mas podem optar por contribuir com a doação de produtos”, relata o organizador Jadson Hugo Lopes de Faria.

Outras informações estão disponíveis no link: https://www.sympla.com.br/…/mega-noturno-edicao-mg/1599866

Encontro Mega Noturno

Data – 31/07

Local – Sede Campestre – Clube Rio Branco

Horário – 09h às 17h