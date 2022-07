Retratos da Terra é apoiado pela Alcoa e tem a participação de 22 jovens

Em novembro, quando Poços de Caldas (MG) completar 150 anos, a cidade ganhará um presente especial: com uma exposição com imagens da cidade pelos olhos de 22 jovens atendidos pela Abaco (Associação Beneficente de Apoio à Comunidade), que estão participando do projeto Retratos da Terra. O projeto é patrocinado pela Alcoa, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e tem como objetivo, além de ressaltar a arte e a fotografia como forma de expressão, despertar nos participantes uma consciência cidadã e estimular o protagonismo e a autoestima, que são fundamentais para o empoderamento dos jovens. Essa é a segunda vez que a Alcoa apoia este projeto, a primeira foi em 2019, direcionado às jovens moradoras do bairro São José, que frequentam o Programa Maria Cinderela.

Além de assistirem a um workshop com a fotógrafa e curadora do projeto, Karina Bacci, profissional com passagens por grandes museus e centros culturais brasileiros, os jovens saem a campo para registrar imagens da cidade para mostrar a comunidade local e os aspectos que caracterizam a cultura do município, acompanhados pelo fotógrafo poços-caldense Bruno Alves. O material produzido passará pela curadoria da fotógrafa e o resultado, além da exposição, também será registrado em um catálogo, com áudio descrição para deficientes visuais. Como parte ainda do projeto, a Abaco recebeu a doação de máquinas fotográficas.

“Essa edição do Retratos da Terra marcará um momento na história da cidade e nas vidas desses jovens, que estão conhecendo, aprendendo e vivenciando o mundo da fotografia, que é mágico e artístico”, destacou Fabio Costa, de Assuntos Institucionais da Alcoa. “Com seus olhares, eles registrarão diferentes imagens, mostrando como veem Poços de Caldas, com os seus 150 anos. Eles criarão um marco para sua própria história, como também a da Abaco e da cidade”.

Outros projetos

Além do Retratos da Terra, a Alcoa incentiva mais três projetos por meio da Lei de Incentivo à Cultura totalizando R$ 739 mil. Foram apoiados os projetos como: o festival literário realizado em abril, Flipoços Virtual 2022; a Rede de Escolas Ativas, que tem como objetivo contribuir com a capacitação de gestores, diretores, professores, lideranças comunitárias e agentes públicos atuantes nas 25 escolas públicas municipais de Poços de Caldas, por meio de uma parceria firmado com a Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas; e o Poços É Jazz Festival, que será realizado em novembro.

