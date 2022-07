ANTV faz cobertura completa da Expofica e Festa do Vinho

O mês de julho é especial para Andradas. Além das férias escolares, de representar o início de um novo semestre, de trazer o frio do inverno, também é marcado por eventos que fazem parte da história do município: a Expofica e Festa do Vinho. O ano de 2022 representou o recomeço, a volta da esperança de tempos melhores, momento de celebrar o fim de uma pandemia que alastrou o mundo. Por isso, a equipe de jornalismo da ANTV – TV Andradas preparou um esquema especial de cobertura para mostrar todos os detalhes dessa retomada.

Como única emissora de tv aberta da cidade, nosso compromisso com os telespectadores é levar informação correta e precisa, além de material preparado com som e imagem de qualidade, conteúdo produzido por repórteres, cinegrafistas e editores que apuram tudo com muito profissionalismo, seguindo as normas do bom jornalismo e os princípios de respeito ao próximo.

Foram dias intensos, de muito trabalho. Nossa recompensa chega com a certeza de que os objetivos de divulgação foram alcançados. Tudo o que foi produzido durante a Expofica e Festa do Vinho está disponível em nossas páginas na internet. Fique ligado em nossa programação.

ANTV – Os Olhos de Andradas.



EXPOFICA

Durante dez dias de feira, a Expofica representou uma vitrine dos principais segmentos de Andradas, que movimentam a economia e trazem desenvolvimento ao município. A ANTV preparou um espaço especial para a transmissão ao vivo e realização de entrevistas que trouxeram dados inéditos sobre diversos assuntos. A participação também representou o lançamento oficial da emissora na internet, que além da tv aberta, está presente no site www.tvandradas.com.br, redes sociais Instagram, Facebook, Youtube, aplicativo para celulares e Telemídia TV, transmissão via fibra ótica com qualidade digital. Mais um diferencial da TV Andradas foi a presença de repórteres nos estandes das empresas que aceitaram a parceria de apoio cultural. Durante nossa programação tiveram a oportunidade de mostrar as novidades que levaram para o evento.

FESTA DO VINHO

Na Festa do Vinho, quem não pôde participar acompanhou de casa o que estava acontecendo no estádio JK através das transmissões ao vivo. Os repórteres conversaram com organizadores, representantes das vinícolas e entidades assistenciais responsáveis pela praça de alimentação, autoridades e pessoas do público. Matérias completas foram produzidas dentro do recinto e exibidas no Telejornal Integração, valorizando o resgate desse evento tão tradicional para Andradas. Através da parceria com a equipe da página Coisas do Interior, todos tiveram acesso aos bastidores de shows e entrevistas com os artistas que se apresentaram no palco. Na parte cultural, foram produzidos conteúdos que mostraram a feira de artesanato e as apresentações que aconteceram na Praça Dr. Alcides Mosconi. Os turistas tiveram a oportunidade de expor suas opiniões durante as entrevistas e fizeram questão de elogiar tudo o que estava acontecendo em Andradas.