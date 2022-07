Eleições deste ano em Andradas vão ter quase 700 eleitores a mais do que o último pleito em 2020

O pleito para a eleição nacional acontece no próximo dia 02 de outubro e o Tribunal Superior Eleitoral já divulgou o quantitativo de eleitores aptos a votar. Nossa equipe de reportagem conversou com o chefe do cartório eleitoral Vespaziano Vicentin Filho, que fez um balanço das cidades que fazem parte da zona eleitoral de Andradas, de acordo com ele o número de eleitores é bem próximo de anos anteriores