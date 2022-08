Acidente com vítima fatal é registrado em Poços de Caldas

Um acidente grave foi registrado em Poços de Caldas na Avenida Alcoa. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros um motociclista de 36 anos bateu com o veículo na guia próximo a um radar e foi jogado para frente de um caminhão. O motorista não conseguiu frear, acontecendo o atropelamento.

Inicialmente a vítima foi socorrida por médicos que passavam pelo local, até a chegada da equipe especializada de uma unidade de suporte avançado. Infelizmente o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Os bombeiros realizaram a sinalização da via. A perícia da Polícia Civil foi acionada. A Polícia Militar também compareceu no local do acidente. As causas serão apuradas.

Foto e informações: Bombeiros Poços de Caldas