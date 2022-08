Andradas tem casos suspeitos de varíola do macaco

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais atualizou dados relacionados ao registro de varíola do macaco. Até às 15 horas do dia dois de agosto foram confirmados 74 casos de Monkeypox através de exames laboratoriais pela Fundação Ezequiel Dias. Outros 110 casos foram descartados, 128 são suspeitos e 2 casos foram classificados como provável.

Nas cidades do Sul de Minas, os dados informados foram:

Andradas – 01 suspeito

Poços de Caldas – 02 suspeitos e 01 confirmado

Pouso Alegre – 04 suspeitos e 01 confirmado

Varginha – 02 suspeitos

Uma pessoa confirmada para a doença que estava em acompanhamento hospitalar para monitoramento de outras condições clínicas graves evoluiu para óbito no dia 28 de julho. Trata-se de um paciente de 41 anos, do sexo masculino, residente em Belo Horizonte e natural de Pará de Minas. No dia primeiro de agosto foi registrado um caso suspeito em uma criança com 1 ano e seis meses de idade, residente no município de Contagem, que segue em investigação.

Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde os demais casos confirmados são todos do sexo masculino, com idades entre 21 e 55 anos, em boas condições clínicas. Em todas as situações, os contactantes estão sendo monitorados pelas Secretarias Municipais.

NOTA INFORMATIVA – VARÍOLA DE MACACO (MONKEYPOX)

(Atualizada às 14 horas)

A Secretaria Municipal de Saúde informa que 03 pessoas procuraram atendimento médico com lesões na pele e foram notificados como casos suspeitos de Varíola de Macaco (Monkeypox) em Andradas. Tratam-se de pessoas sem antecedente epidemiológico, ou seja, não tiveram contato com contaminados ou tão pouco estiveram viajando para outras outras regiões que tenham casos confirmados. Os três casos suspeitos seguem sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica e estão bem. Dúvidas ou mais informações, ligar no Central de Monitoramento (35) 9.9868-0551.

Foto: Agência Brasil

Informações apuradas pela equipe de jornalismo da ANTV através de contato com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais