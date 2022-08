Motoristas devem ficar atentos as mudanças que aconteceram na avenida Ricarti Teixeira

Motoristas devem ficar atentos as mudanças que aconteceram na avenida Ricarti Teixeira

Quem está acostumado com o trânsito de Andradas deve ter percebido algumas mudanças. Tem semáforos que tiveram redução de tempo, outros aumento. E na Avenida Ricarti Teixeira é preciso ficar atento com as novas regulamentações