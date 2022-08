Dois veículos foram roubados em Ibitiúra de Minas na ultima semana

Na tarde da última sexta-feira (05) um roubo foi registrado no Bairro Jaguarizinho em Ibitiura de Minas, há 20 quilômetros da área central da cidade. De acordo com informações apuradas com a Polícia Militar foram levadas duas caminhonetes Fiat Strada, uma vermelha a outra cinza.

Quatro pessoas relataram que estavam na atividade de colheita de café quando por volta de 15h30 foram surpreendidas por dois homens armados. Após ameaças, pediram dinheiro e receberam a informação de que ninguém estava com qualquer quantia. Foi então que os autores trancaram as vítimas dentro de um barracão.

Ainda segundo o boletim de ocorrências, após buscas no interior da residência, não encontraram nada de valor. Os bandidos fugiram pela rodovia MG 455 levando os veículos, seis sacos de café em coco e algumas máquinas.