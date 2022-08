Minas tem 2.500 candidatos nas Eleições 2022

Terminou nesta segunda-feira (15) o prazo para registro de candidaturas para as Eleições 2022. Em Minas Gerais, foram entregues 2.500* pedidos de registro para disputar as 53 vagas para deputado federal, 77 para deputado estadual, uma para senador e uma para governador. O número é 5,1% maior que nas últimas eleições gerais, em 2018, quando houve 2.374 candidaturas.

Confira a quantidade de candidatas e candidatos por cargo:

Deputado federal: 1.071

Deputado estadual: 1.382

Senador: 9 (com 2 suplentes cada)

Governador: 10 (com 1 vice cada)

Cada pedido de registro de candidatura será analisado pelo TRE-MG, que vai verificar o cumprimento dos requisitos de elegibilidade e se há alguma causa de inelegibilidade. Esse julgamento dos pedidos deve ser concluído até o dia 12 de setembro, 20 dias antes da realização do 1º turno, que está marcado para 2 de outubro.

O prazo é o mesmo para pedir a substituição de candidatas e candidatos nas chapas majoritárias e proporcionais. A substituição será possível em caso de renúncia, indeferimento, cancelamento, cassação do registro ou falecimento do titular. No caso de falecimento, a mudança poderá ser feita após o dia 12 de setembro. Vale ressaltar que todos os pedidos de substituição devem ser apresentados até 10 dias após o fato ou decisão judicial que a originou.

E se os partidos e federações não tiverem registrado o número total de candidaturas permitidas aos cargos de deputado federal (54) e estadual (78), poderão indicar candidatas e candidatos, em vagas remanescentes, até o dia 2 de setembro.

DivulgaCandContas

Eleitoras e eleitores podem conhecer os candidatos acessando o sistema DivulgaCandContas, disponível no site do TRE. No perfil de cada pessoa, é possível verificar o número com o qual ela concorre; partido, federação ou coligação; dados pessoais, como grau de instrução e cor/raça; número do processo judicial que analisa o pedido de registro; bens declarados; e a movimentação de receitas e despesas da campanha.

Quatro pedidos de registro ao cargo de deputado estadual foram entregues ao TRE-MG nas últimas horas do prazo e as informações só devem ser disponibilizadas no DivulgaCand no dia 16 de agosto.

Perfil das candidatas e candidatos

Entre as 2.496 pessoas cujos dados já estavam inseridos no Divulgacand na noite desta segunda (15), 1.691 (67,75%) são homens e 805 (32,25%) são mulheres. A faixa etária com maior número de candidatos é de 50 a 54 anos, com 402 pessoas.

A maioria dos candidatos tem ensino superior completo: 1.267 (50,76%). Quanto à raça, 1.234 pessoas (49,44%) se declararam brancas e 1.222 (48,95%) se declararam pretas ou pardas. Há, ainda, 25 pessoas com raça não informada, nove identificadas como cor amarela e seis indígenas.

As estatísticas detalhadas sobre as candidatas e candidatos de Minas Gerais podem ser consultadas no sistema Estatísticas Eleitorais, do TSE. Basta acessar a aba “Candidaturas”; e, em seguida, “Perfil das candidaturas”. Na página, é necessário mudar a abrangência para Minas Gerais, alterando os filtros de pesquisa na parte superior.

Fonte: TRE Minas