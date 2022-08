Alunos da Escola Municipal Floriza Maniassi Trevisan participam de palestra com foco na saúde preventiva

Com o foco na saúde preventiva, profissionais do Posto de Saúde do Horto estiveram na Escola Municipal “Floriza Maniassi Trevisan”, nesta terça-feira, 16 de agosto, onde ministraram uma palestra sobre o tema Educação Sexual.

A enfermeira Karla Pires Mariano apresentou os temas puberdade, sistemas reprodutores, métodos contraceptivos, infecçōes sexualmente transmissíveis. Participaram alunos do 5º ano da Etapa Inicial do Ensino Fundamental. A agente de Saúde Mariza Pereira também esteve presente.

Informações e foto: Prefeitura de Andradas