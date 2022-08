Sábado é Dia D da Vacinação contra Poliomielite em Andradas

A Secretaria Municipal de Saúde informa à população que no próximo sábado, 20 de agosto, Andradas estará realizando o Dia D da Vacinação contra Poliomielite nas crianças menores de 05 anos de idade. Basta se dirigir até ao Materno Infantil ou às Unidades de ESF´s do Horto, Rio Negro e Mantiqueira, das 08 às 16 horas.

Aproveite esse momento para atualizar a carteirinha de vacinação do seu filho menor de 15 anos de idade.

Vale ressaltar que nos ESF´s do Horto e Rio Negro, haverá a coleta do exame de Papanicolau, procedimento fundamental para as mulheres, uma vez que previne e detecta o câncer de colo de útero, o terceiro mais comum entre o público feminino.

Dúvidas ou mais informações, entre em contato no telefone (35) 3731.3313, de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 horas.