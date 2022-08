Tem início no dia 22 de agosto a Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos

Entre os dias 22 de agosto a 24 de setembro, a Prefeitura de Andradas promove a Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos, nas zonas urbana e rural, gratuitamente. Vale ressaltar que a vacina será aplicada apenas no local da imunização. Confira as datas, horários e locais no material de divulgação.

É necessário levar a carteirinha de vacinação do animal de estimação. Outra dica importante: leve os cães presos em coleiras e os gatos devem estar em caixas específicas para transporte ou enrolados em toalhas.

A vacina antirrábica é destinada para cães e gatos a partir de 3 meses de idade. A orientação é não vacinar fêmeas gestantes pois o estresse pode ocasionar o aborto, em período de cio ou amamentando. Somente serão vacinados animais levados por pessoas com 18 anos ou mais.

Vale ressaltar que a raiva é uma doença incurável e fatal em 100% dos casos, que pode acometer qualquer animal mamífero, incluindo o ser humano. A vacina é a única prevenção para essa enfermidade.

Mais informações no telefone (35) 9.9945.3631.