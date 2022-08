Rodovia do Contorno vai ser finalizada após definição de empresa em leilão

O Consórcio Infraestrutura MG formado pelas empresas Equipav e Perfin venceu nesta quarta-feira(17) o leilão realizado na Bolsa de Valores em São Paulo para a concessão de rodovias no Sul de Minas Gerais, oferecendo proposta de receber 377 milhões de reais do Governo Mineiro.

Entre as rodovias que fazem parte do lote está a MG 455, que abrange a área da Rodovia do Contorno. A informação foi confirmada para a equipe de jornalismo da ANTV pela prefeita Margot Pioli que acompanhou o leilão na capital paulista e também pelo assessor de comunicação da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Raul Bruno Mariano.

O consórcio vencedor terá o direito de administrar por 30 anos os 454,3 quilômetros de estradas estaduais entre as cidades mineiras de Pouso Alegre, Itajubá e Poços de Caldas. A expectativa é de que o projeto envolva investimentos de 2,3 bilhões de reais.

O lote também inclui as rodovias BR-459, LMG-877, CMG-146, MG-295, MG-290 e MG-173

Matéria publicada com o complemento de informações do site Isto é dinheiro / Reuters / Prefeitura de Andradas