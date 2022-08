Evento on-line ajuda pessoas a sentirem paz verdadeira

“O congresso Busque a Paz! encheu meu coração de esperança… Me ensinou que eu posso lidar com os desafios que enfrento”, relata a auxiliar de saúde Míriam Santos. Ela convive com depressão, traumas e, mais recentemente, com a perda da vontade de viver. Preocupações familiares também tiram o seu sono. A série de palestras “Como ter paz na família” ajudou Míriam a lidar melhor com os problemas em casa. “O que preciso é me esforçar pessoalmente; pequenas atitudes de respeito e carinho na família fazem toda a diferença”, concluiu.

Assim como Míriam, muitos assistiram às primeiras sessões do evento on-line organizado pelas Testemunhas de Jeová. Durante o mês de julho desse ano, quatro partes do congresso mundial “Busque a Paz!” foram disponibilizadas gratuitamente no site JW.ORG. Palestras e vídeos ajudaram milhares de pessoas a ter paz interior e com os outros. Também foi explicado como é possível ter paz mesmo diante de doenças graves, crise financeira e adversidades na vida. Sarah Andrade é uma podóloga que cria sozinha seu neto de 5 anos, Davi. Ela desabafa: “Lido com problemas financeiros, pois pagamos aluguel e apenas meu trabalho é o que sustenta a casa. Isso às vezes tira a minha paz e meu sossego.”

Sarah continua: “Nesse congresso, eu aprendi que para manter a paz devo falar com paciência, bondade e equilíbrio, principalmente em casa. Tenho feito isso e os resultados têm sido ótimos!” A palestra “O resultado da verdadeira justiça será a paz” chamou a sua atenção. “Eu quero sempre lembrar como Deus nos ama e que nunca estamos só”, destaca Sarah. E encerra: “Depois das primeiras sessões do congresso, as preocupações e ansiedades melhoraram muito.”

A programação do evento segue no mês de agosto, quando as duas últimas sessões serão postadas. Um dos vídeos vai mostrar como Deus é o único capaz de guiar a humanidade no caminho da paz. Uma palestra especial responderá à pergunta: “Será que você pode ser amigo de Deus?”

Até o dia 15 de agosto, todas as seis sessões do congresso Busque a Paz! estarão disponíveis. As palestras também são disponibilizadas individualmente, para que os internautas possam escolher os temas que mais lhe interessam. Todo conteúdo é gratuito, basta acessar o site JW.ORG e clicar na aba Quem Somos > Congressos. Não é preciso se cadastrar, nem fazer login.



Cronograma de agosto no site JW.ORG:

08 de agosto – sessão 5

15 de agosto – sessão 6

Informações enviadas por:

Porta-voz local das Testemunhas de Jeová: Fábio Lopes

Contato: lopes.fabiojose@hotmail.com