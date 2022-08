Um furto registrado no bairro Lagoa Dourada, zona rural de Andradas, gerou grande perda ao proprietรกrio.

De acordo com o boletim de ocorrรชncia o funcionรกrio chegou na propriedade por volta das seis horas da manhรฃ desta quarta-feira (17) e viu o cadeado da porta do depรณsito arrombado.

Foram levados defensivos agrรญcolas, uma mรกquina de solda elรฉtrica, mรกquina esmerilhadeira, uma caixa de ferramentas e outros equipamentos. Prejuรญzo avaliado em R$17 mil.