Associação de moradores do distrito do Campestrinho completa 25 anos

Associação de moradores do distrito do Campestrinho completa 25 anos

A associação de Moradores do Distrito do Campestrinho completou 25 anos. Durante todo esse período de trabalho, foram muitas conquistaram que ajudaram no desenvolvimento da comunidade rural. Um evento festivo foi realizado para a prestação de contas.