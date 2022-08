Bairros da zona rural de Andradas já contam com lâmpadas de Led.

Vários bairros localizados na zona rural já foram contemplados com lâmpadas de led: Serra dos Lima I e II, Gabirobal e Barra. No último final de semana foi a vez do Distrito da Gramínea.

A previsão é que a nova iluminação seja instalada no distrito do Campestrinho, São José da Cachoeira, Grotão e Macuco até o final desse mês. Na zona urbana, outros bairros também já foram beneficiados com a nova iluminação de led, como as Vilas Santa Rita, São João, Camargo, Samambaia, Euclides, Botelho, Santa Cecília, Buzato, Jardins Nova Andradas, Muterle, Vitória, Giareta, Horto, Alvorada, América, Alto Alegre, parte da área central, Sóvis e imediações.

Trata-se de um investimento de quase R$ 1,9 milhão/ano, que estará sendo aplicado na troca de mais de 5 mil lâmpadas. O trabalho é realizado através de contrato de Parceria Público Privada (PPP) e será executado pela Concessionária Smart CPGI em parceria com a Splice. Elas também estarão assumindo a manutenção dos equipamentos.

Informações e Fotos : Prefeitura de Andradas