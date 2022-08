Atletas do Pró-Vida participam do Joju Jogos da Juventude e Jojuninho

Depois de dois anos de pandemia os atletas do projeto Pró-Vida voltaram a participar do Joju Jogos da Juventude e Jojuninho. A intenção é fazer com que a prática esportiva seja retomada através das competições e que Andradas possa estar bem representada.