Festa do Asilo São Vicente de Paulo já tem data marcada

Os voluntários e a diretoria do Asilo São Vicente de Paulo já iniciaram a tradicional campanha em prol a entidade. Além da arrecadação de alimentos, será realizada a parte social no Pavilhão do Vinho entre os dias 07 e 10 de Setembro com serviço de bar, kimbol, vendas de lanches, batata frita, polenta e bazar de cartuchos.

A programação musical ficou assim:

07/09 – João Olair, José Roberto e Quarentinha

08/09 – Cézar Mineiro e Banda

09/09 – Ronie Ferraz

10/09 – Odair e Quarentinha

No dia 11 de Setembro tem o encerramento da festa na sede do asilo. A partir das 11 horas desfile dos donativos pelas ruas principais, às 14 horas leilão de gado e prendas e às 16 horas apresentação de Cézar Mineiro e Ferraz. Toda comunidade está convidada a participar.