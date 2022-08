Equipe de futebol do Uruguai é recebida na Prefeitura de Andradas

Os dirigentes, comissão técnica e atletas do time uruguaio Cerro Largo visitaram a Prefeitura de Andradas nesta quarta-feira (24). A prefeita Margot Pioli e representantes da Secretaria Municipal de Educação e Esportes receberam a equipe e agradeceram a participação na Copa Internacional.

O evento que acontece até domingo no Estádio JK incentiva a prática do futebol e proporciona a troca de experiência entre equipes de diferentes países. Os jogos são das 14h às 17h, envolvendo as categorias sub 14 e sub 15. A praça de alimentação é de responsabilidade do Lar da Criança Andradense.

Fotos: Prefeitura de Andradas