TV Atende – Agosto Lilás

Neste mês é desenvolvida a campanha Agosto Lilás, que marca os 16 anos da lei Maria da Penha e o combate à violência contra o público feminino. De acordo com dados do Centro de Referência em Assistência Social, em Andradas até o final do mês de julho desse ano já foram atendidas 110 vítimas de violência doméstica, as mulheres possuem diferentes faixas etárias, desde menores de idade até idosas com mais de 60 anos.

Como as mulheres devem proceder quando se sentirem ameaçadas? Quais são as ações municipais quando o assunto é proteção?