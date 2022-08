Andradas recebe visita do Presidente da Comissão Europeia de Turismo na América Latina Paulo Machado

No último sábado, 27 de agosto, Andradas recebeu a visita do Vice-Presidente da Casa de Portugal de São Paulo, Diretor de Turismo de Portugal no Brasil e Presidente da Comissão Europeia de Turismo na América Latina, Paulo Machado, a convite da Prefeita Margot Pioli.

Na ocasião, ele visitou o antigo prédio da Adega Izidro Gonçalves, que foi adquirido recentemente pela Prefeitura, e é tombado como patrimônio histórico do município, e também alguns estabelecimentos comerciais. “O objetivo da visita do Paulo Machado é estreitar o relacionamento com a comunidade portuguesa, visando futuras parcerias nas áreas de Cultura e Turismo. Além disso, estaremos analisando as possibilidades de destinação de uso do prédio da Izidro”, destaca a Prefeita Margot Pioli.

CONHEÇA UM POUCO MAIS DO VISITANTE

Paulo Machado – 46 anos – nascido em São Paulo

Economista formado pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo e pós-graduado em Marketing pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado.

Começou a trabalhar na Rede Record de Televisão aos 17 anos como noticiarista e apresentador do programa diário Todos Cantam a Sua Terra, transitando depois pela Rede Gazeta e Rede Bandeirantes de Televisão. Publicitário e jornalista promoveu diversos eventos na Lemos Britto Congressos e Feiras e produziu inúmeros programas independentes na TV Direta.

Foi Diretor do Cerimonial e Secretário-Geral do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo e Diretor do Cerimonial, Secretário e atualmente Vice-Presidente da Casa de Portugal de São Paulo. É atualmente diretor do Turismo de Portugal no Brasil, onde trabalha desde 1986, e Presidente da Comissão Europeia de Turismo na América Latina.

Fotos e informações: Prefeitura de Andradas