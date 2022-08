Neste domingo (29) foi disputada a final da Copa Internacional de Futebol no estádio municipal JK. A torcida compareceu e incentivou as equipes participantes. Também aconteceu a cerimônia de premiação com a presença de autoridades. Na categoria sub 14 Cerro Largo do Uruguai levou a melhor. E na categoria sub 15, após disputa de pênaltis, foi o time da casa que soltou o grito de campeão.

𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟒

Cerro Largo 2 x 1 Moretti

𝘈𝘳𝘵𝘪𝘭𝘩𝘦𝘪𝘳𝘰𝘴:

Vitor Hugo (Moretti)

Luca e Sandro (Cerro Largo)

𝘎𝘰𝘭𝘦𝘪𝘳𝘰𝘴 𝘮𝘦𝘯𝘰𝘴 𝘷𝘢𝘻𝘢𝘥𝘰𝘴: Kevin (Cerro Largo) e José Vitor (Moretti)

𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟓

Pró-Vida 2 x 2 Cerro Largo

Pró-Vida 4 x 2 Cerro Largo (pênaltis)

𝘈𝘳𝘵𝘪𝘭𝘩𝘦𝘪𝘳𝘰: Guilherme (Pró-Vida)

𝘎𝘰𝘭𝘦𝘪𝘳𝘰𝘴 𝘮𝘦𝘯𝘰𝘴 𝘷𝘢𝘻𝘢𝘥𝘰𝘴: Ruan Agostinho (Cerro Largo) e José Vitor (Moretti)

