Representantes do esporte buscam informações sobre bicicleta furtada

No dia 20 de agosto foi furtada uma bicicleta aro 20 da cor vermelha. O proprietário é da cidade de Sorocaba (SP). Quem tiver informações entrar em contato pelo telefone (35) 9 9891 – 0130.

De acordo com representantes da equipe de BMX de Andradas caso a pessoa não queira se identificar e na possibilidade de encontrar a bicicleta abandonada em algum lugar, é só deixa-la no Parque Municipal com um dos zeladores.

A Guarda Municipal e as policias Militar e Civil estão empenhadas na busca por essa bicicleta, que é única e facilmente reconhecida. Foi registrado boletim de ocorrências no dia 22 de agosto.