Miss Andradas Lesda Monique Preste desenvolve projeto social no Lar da Criança Andradense

Uma das etapas que as candidatas do concurso Miss Minas CNB precisam cumprir é desenvolvimento de um projeto social na sua cidade. A representante de Andradas Lesda Monique Preste teve uma ideia criativa e vai mostrar para a organização como ficou a nova brinquedoteca do Lar da Criança, entidade que presta um bonito serviço para as famílias andradenses, para deixar o espaço completo e com uma cara nova ela vai precisar da ajuda da comunidade.