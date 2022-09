Ladrões armados roubam propriedade na zona rural de Andradas

Na noite de domingo (04) por volta das 19 horas um assalto foi registrado no bairro Bela Vista, zona rural de Andradas. De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo da ANTV com a Polícia Militar o morador de 76 anos estava na sala com a esposa quando três desconhecidos encapuzados arrombaram a porta. Depois outros três autores entraram na casa, todos armados.

Os ladrões roubaram um veículo Fiat Strada, de cor vermelha, placas HET-6661, um fusca placas GRK-7051, também vermelho, sacas de café, além de celular e dinheiro que estavam em uma bolsa dentro de um dos automóveis.

Segundo o boletim de ocorrências, enquanto o roubo estava acontecendo, um homem de 53 anos que chegava na propriedade juntamente com sua companheira avistou as luzes acesas e alguns indivíduos nas proximidades da tulha de café. Ao perceber o que estava acontecendo tentou fugir, mas três ladrões que estavam em uma caminhonete vieram em sua direção e colidiram contra seu veículo. Eles agrediram a vítima com socos e coronhadas. Depois o levaram juntamente com a mulher para dentro da casa, junto com o outro casal que estava preso em um dos quartos.

Os bandidos permaneceram cerca de uma hora e meia na propriedade. A Polícia Militar foi acionada e realiza rastreamento. O caso também foi passado para a Polícia Civil para investigações. Um dos veículos roubados, a Saveiro Cross pertencente a vítima que chegou depois no local, foi encontrada próximo a um sítio juntamente com 22 sacas de café em coco.

