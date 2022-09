Testemunhas de Jeová anunciam retorno de visita nas casas

As Testemunhas de Jeová anunciaram o retorno da sua tradicional atividade a partir de setembro de 2022 — mais de 8 milhões de voluntários fiéis voltarão a bater de porta em porta nas diversas partes do mundo, incluindo o Brasil. Durante a pandemia, por respeito à vida e às orientações governamentais, elas suspenderam esse contato direto com o público pela primeira vez em sua história recente.

Apesar disso, as Testemunhas de Jeová não deixaram de evangelizar. Elas procuraram formas alternativas e seguras para compartilhar com outros as boas notícias contidas na Bíblia. Géssica, de São Gabriel da Palha, ES, conta: “Nós nunca paramos de pregar! Quando o trabalho de casa em casa foi suspenso, utilizei outros métodos para contatar as pessoas — telefone, cartas e mensagens de texto para conhecidos.”

Mesmo com a agenda apertada, devido ao trabalho no comércio de segunda a sábado, Géssica dedica noites para esse trabalho voluntário. Ela conta que quando soube que a pregação de casa em casa retornaria, sentiu uma mistura de emoções, especialmente alegria: “Nada se compara à pregação presencial; é o que me dá mais satisfação e realização na vida! Poder ver a reação das pessoas à mensagem da Bíblia será simplesmente maravilhoso!”

O trabalho de casa em casa retornará com uma campanha especial para oferecer estudos bíblicos no mundo inteiro, em setembro. Qualquer pessoa poderá fazer um curso interativo da Bíblia, totalmente gratuito e sem compromisso. Esse curso pode ser realizado de forma presencial ou utilizando meios eletrônicos.

Segundo o porta-voz local da organização, Fábio Lopes, o momento atual se tornou mais seguro para visitar os lares. “Ir de casa em casa é o nosso trabalho voluntário principal e o realizamos por amor às pessoas que precisam de esperança e consolo”, conclui.

A partir de 1º de setembro, o público em geral ficará surpreso ao ver as Testemunhas de Jeová novamente em sua porta.

Para mais informações sobre o curso interativo gratuito, acesse JW.ORG.



Texto enviado por Fábio Lopes – porta-voz local