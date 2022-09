Certificação ASI atesta a atuação sustentável da Alcoa Poços de Caldas

A Alcoa Corporation anunciou que recebeu a certificação da Aluminum Stewardship Initiative (ASI) para a Unidade de Poços de Caldas. Todas as operações da Empresa no Brasil agora são certificadas pela ASI, o que eleva para 17 o número global de unidades da Alcoa que obtiveram a certificação do Padrão de Desempenho da ASI.

Fundada em 1965, a Planta de Poços de Caldas foi o primeiro empreendimento da Alcoa no Brasil. Inclui uma mina de bauxita, refinaria de alumina e fundição de alumínio, todas aprovadas na Certificação ASI. Além disso, a unidade é a única, no sistema global da Alcoa, a produzir pó de alumínio, utilizado em diversas aplicações industriais.

“Esta certificação é um marco importante em nossos esforços para garantir que todas as nossas operações brasileiras sigam os mais altos padrões de sustentabilidade”, disse Otavio Carvalheira, Presidente da Alcoa no Brasil e Vice-Presidente de Operações. “Isso demonstra nosso compromisso com nossos stakeholders de que sempre nos esforçamos para operar com segurança, com proteção ao meio ambiente e respeito às pessoas, e para garantir produtos que criarão um futuro mais sustentável.”

O programa de Certificação ASI é o mais abrangente da indústria do alumínio. Seus rigorosos padrões foram desenvolvidos em consulta com várias partes interessadas e abrangem questões ambientais, sociais e de governança (ESG) relevantes que afetam toda a cadeia de valor do alumínio, como emissões de gases de efeito estufa, biodiversidade e direitos humanos.

“A ASI parabeniza calorosamente a Alcoa pela obtenção da Certificação em suas operações de Poços de Caldas”, disse Fiona Solomon, CEO da ASI. “A sustentabilidade é uma jornada contínua que desafia constantemente as empresas a melhorar e se adaptar.”

“Fechamos com sucesso mais um importante ciclo, que nos coloca em uma nova posição no mercado global de alumínio”, ressalta Fabio Martins, gerente Geral da Alcoa Poços de Caldas. “A certificação é um importante passo para agregarmos ainda mais valor aos nossos produtos, mostrando o nosso comprometimento com a Sustentabilidade do negócio para todos os nossos stakeholders: colaboradores(as), parceiros(as), clientes, fornecedores, concorrentes, governos e comunidades onde operamos”.

A Unidade também segue com a implementação da planta de filtração, para disposição de resíduos seco de bauxita, tecnologia já implantada na Austrália, trazendo diversos ganhos ambientais.

A associação e participação contínuas da Alcoa nos programas de certificação da ASI alinham-se aos principais objetivos de sustentabilidade da Alcoa – compartilhar valor com as comunidades, melhorar a pegada ambiental da empresa e aumentar o valor de seus produtos por meio da diferenciação.

Sobre a Aluminium Stewardship Initiative

A Aluminium Stewardship Initiative (ASI) é uma organização global, sem fins lucrativos, de definição e certificação de padrões e normas. Ela trabalha para garantir a produção sustentável, o fornecimento e a administração do alumínio, seguindo uma abordagem completa da cadeia de valor. Os padrões ASI aplicam-se a toda a cadeia de suprimentos, desde a mineração até setores de downstream, que utilizem alumínio em seus produtos. A ASI lançou o seu Padrão de Desempenho e de Cadeia de Custódia em dezembro de 2017.

Fotos e informações: ALCOA