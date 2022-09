Mulher de 53 é encontrada sem vida e com ferimentos na cabeça

No início da madrugada deste sábado(10) uma mulher foi encontrada caída no chão entre a calçada e o asfalto na Rua João Batista Sales, bairro Jardim Nova Andradas.

De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo da ANTV o SAMU foi acionado e constatou o óbito. Estava com ferimentos graves no crânio e sangue no rosto e cabelo. A perícia compareceu no local e o caso está com a Polícia Civil para investigações.

A mulher foi identificada como Silvana do Carmo Vicente, de 53 anos. De acordo com a Funerária Fênix o sepultamento aconteceu âs 17h30 deste sábado (10/09) no Cemitério Municipal de Albertina. Nossos sentimentos aos familiares.



