Dois veículos se envolvem em acidente na BR 146

Na manhã desta segunda-feira (12), por volta das 09 horas, um acidente foi registrado na rodovia BR 146, próximo a entrada do Clube AABB. De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo da ANTV dois veículos bateram de frente. A perícia compareceu no local para apurar as causas.

Três pessoas que estavam em um Honda Civic e outra que estava no VW Gol foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para a Santa Casa de Andradas. De acordo com informações de saúde as vítimas estão estáveis, sendo que uma delas apresentou fratura de costela.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e a Polícia Militar também esteve presente no local do acidente.

Foto: Jornalismo ANTV