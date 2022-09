Projeto “Minha Escola na TV” da Tv Andradas é contemplado pelo Programa de Apoio da Alcoa

O projeto “Minha Escola na TV”, desenvolvido pela ANTV através da Fundação Educativa Andradense, é um dos contemplados do Programa de Apoio a Projetos Locais do Instituto Alcoa. O edital teve como foco educação, geração de trabalho e renda e empreendedorismo. Os inscritos passaram por avaliação da equipe líder de Relações Institucionais. Neste ano foram contemplados seis projetos, com total de recursos de R$ 519.309,00.

