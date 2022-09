Ladrões roubam café na zona rural de Andradas

Na noite desta segunda-feira (12) um casal passou por momentos de tensão após o roubo que aconteceu na casa, localizada no bairro Macuco, zona rural de Andradas.

O sitiante relatou para a PM que por volta das 19 horas ele e a esposa foram surpreendidos por um homem armado que se identificou como policial. O autor disse que havia uma denúncia contra ele. Neste momento outros três ladrões chegaram no local e renderam as vítimas. O grupo roubou 46 sacas de café em coco, cerca R$1.000,00, um veículo fusca na cor Marron ano 1974, placa BIF-2924, além de máquinas de café e sopradores de outras pessoas que estavam guardados na propriedade. Após a ação, os ladrões fugiram.

Ainda de acordo com a PM por volta de uma hora da manhã as vítimas se sentiram seguras para sair do quarto e pedir ajuda para acionar a polícia.

Os bandidos ainda tentaram levar uma motocicleta mas abandonaram o veículo na entrada do sítio.