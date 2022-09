PM prende autor de roubo de celular

Nesta segunda-feira (12) a Polícia Militar localizou e prendeu o autor de roubo de celular.De acordo com informações do boletim de ocorrências, por volta das 14h50, a vítima foi abordada pelo ladrão quando andava pela viela localizada atrás do estádio municipal JK. Com medo das ameaças entregou o celular e senha, juntamente com um cartão de crédito que estava guardado na capa de proteção.

Após obter informações sobre o autor, a polícia iniciou o rastreamento e conseguiu localizá-lo na rua Feldspato. Durante a abordagem falou um nome falso e tentou fugir.

No local onde o autor passa as noites, que é uma casa abandonada, foram encontradas a capa de proteção idêntica a que estava no aparelho da vítima, um chapéu e uma camiseta com as mesmas características que o autor utilizava no momento do roubo. Foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Poços de Caldas.

Ainda segundo o boletim de ocorrências, o ladrão relatou que abandonou o celular e o cartão de crédito quando soube que estava sendo procurado pela polícia.