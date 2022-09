Andradas está entre as 20 cidades escolhidas para o Projeto InovaJuntos – Cooperação Triangular Urbana

Andradas está entre as 20 escolhidas em todo o país para participar do Projeto InovaJuntos – Cooperação Triangular Urbana, desenvolvido pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) em parceria com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal, contando com o cofinanciamento da União Europeia.

A escolha do município se deu após o trabalho bem-sucedido da Prefeita Margot Pioli em Brasília, no mês de maio desse ano, acompanhada da Secretária de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Tarsila Maria Sibila Brando Faion.

“Estamos muito contentes por essa escolha, uma vez que por meio dessa parceria, teremos a oportunidade de compartilhar experiências, visando o desenvolvimento da nossa cidade em áreas como o Turismo, Cultura, Educação, Planejamento Urbano, Meio Ambiente e a Inclusão Econômica”, destaca a Prefeita Margot Pioli.

Na próxima semana, técnicos do Programa InovaJuntos estarão em Andradas, entre os dias 19 a 23 de setembro, conversando com diversos setores da sociedade. O objetivo é levantar os desafios e potencialidades do nosso município, visando a elaboração de um Plano de Trabalho, que será implementado em Andradas.

Informações e foto: Prefeitura de Andradas