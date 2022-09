No feriado de sete de setembro Andradas recebeu o evento Pedal da Independência

No feriado de sete de setembro Andradas recebeu o evento Pedal da Independência

No feriado de sete de setembro aconteceu em Andradas o evento “Pedal da Independência”. Ciclistas de toda região participaram do passeio que teve como trajeto as estradas da zona rural