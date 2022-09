Moradora de Andradas chama atenção para os cuidados que as pessoas devem ter com desconhecidos

Uma moradora de Andradas entrou em contato com a ANTV para relatar uma situação que vivenciou há alguns dias atrás. De acordo com ela quando voltava do trabalho visualizou um homem cometendo atos de atentado ao pudor. Assustada tentou seguir por seu caminho, mas ouviu diversas ofensas.