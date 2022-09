Policia Civil apreende arma utilizada em tentativa de homicídio em São Sebastião do Paraíso

Menos de 48 horas após o crime, a Polícia Civil apreendeu, nesta quinta-feira (15/9) a arma de fogo e três munições usadas em uma tentativa de homicídio em São Sebastião do Paraíso, Sul do estado. Os fatos ocorreram no início da noite de terça-feira (13/9), quando a vítima, de 38 anos, foi atingida na cabeça.

No dia do crime, o suspeito de 22 anos foi abordado pela Polícia Militar no momento em que preparava sua fuga para o estado de São Paulo. O homem foi levado até a Delegacia de Plantão em São Sebastião do Paraíso e autuado em flagrante pelo crime de homicídio tentado. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.

Dando continuidade às investigações, a equipe de policiais civis realizou buscas para a apreensão da arma na rodovia MGC-491, nas imediações do local apontado pelo investigado. Segundo apurado até o momento, a motivação do crime seria uma desavença entre o suspeito e a vítima, em razão de negociação de um celular.

O trabalho investigativo prossegue no âmbito da Delegacia Regional em São Sebastião do Paraíso.

Foto e informações: Polícia Civil