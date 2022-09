Equipe da ANTV inicia o desenvolvimento do projeto Minha Escola na TV

Já começou a ser desenvolvida a segunda edição do projeto “Minha Escola na Tv”. Nesta semana os representantes das três escolas estaduais Professor Edmundo Vieira, Coronel João Mosconi e Daniel Ribeiro Moggi participaram de uma reunião com a equipe da ANTV. Os assuntos abordados foram os detalhes do dos trabalhos em 2022, as aulas sobre jornalismo com os alunos começam em outubro. O Projeto Minha Escola na TV tem o incentivo da Indústria Alcoa de Poços de Caldas