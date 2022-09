Homem é atropelado enquanto ajudava vítima de outro acidente

Um acidente foi registrado na Avenida Wenceslau Braz em Poços de Caldas no Sábado (17). De acordo com os bombeiros um homem de 57 anos foi atropelado às margens da avenida. E um jovem de 19 anos ficou preso no interior do veículo que estava capotado no canteiro lateral. As vítimas foram atendidas pelo SAMU, sendo encaminhadas para a Santa Casa.

Segundo informações do condutor do veículo Ford Fiesta, este deslocava sentido centro x bairro, quando o pneu estourou, perdendo o controle direcional, vindo a capotar. E de acordo com terceiros o senhor de 57 anos, ao parar seu veículo para prestar auxílio, acabou sendo atropelado por um Veículo VW fusca. O motorista foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Militar compareceu ao local para as providências de praxe em relação ao acidente. Também compareceu a Perícia Técnica da Policia Civil.