Com 600 bolsas de estudo, UNIFAE abre inscrições para Vestibular 2023

A partir de segunda-feira (19 de setembro), a UNIFAE abre as inscrições para o Vestibular de Vantagens 2023. Os futuros estudantes da Instituição terão diversas opções de provas, entre elas, a oportunidade de concorrerem a 600 bolsas de estudo de até 100%. A inscrição é gratuita.

Com ingresso para o primeiro semestre do próximo ano, 14 cursos serão ofertados: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Bacharelado), Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Software, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Publicidade e Propaganda.

Das bolsas que serão ofertadas, 280 delas serão por mérito, com o objetivo de conceder aos candidatos com melhor classificação na prova do vestibular desconto no ato de inscrição, sendo 100% para o primeiro colocado de cada curso; 50% para o segundo; 30% para o terceiro; 20% para o quarto; e 10% do quinto ao vigésimo lugar, com aproveitamento mínimo de 50% da prova. As 320 bolsas restantes serão sociais, obedecidas as condições dos regulamentos do Vestibular e de estipulação de descontos.

As inscrições para o Vestibular de Vantagens serão encerradas no dia 20 de outubro, com a prova presencial sendo realizada no dia 23, às 9h, no Campus principal da UNIFAE, em São João da Boa Vista. Pode participar qualquer candidato que complete o Ensino Médio até o ano corrente, sendo ele de primeira graduação, segunda graduação, transferência ou reingresso.

ENEM E ON-LINE – Outras possibilidades para estudar na UNIFAE em 2023 serão: pelo desempenho no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2019 a 2021; e pelo Processo Seletivo on-line agendado, no qual o candidato deverá escolher a data e hora que desejar fazer a prova em casa.Mais informações e os editais completos dos Vestibulares você encontra no site www.fae.br.

VESTIBULAR MEDICINA – Até 2 de outubro estarão abertas as inscrições para o Vestibular de Medicina da UNIFAE. O edital completo está publicado no site da Vunesp (www.vunesp.com.br). São oferecidas 60 vagas em período integral. O Processo Seletivo será realizado em fase única, com dois processos de seleção: por provas presenciais (40 vagas) ou por indicação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem – nas edições de 2019 a 2021 (20 vagas). O estudante pode se inscrever nas duas opções. A prova presencial está prevista para ocorrer no dia 23 de outubro, no campus principal da UNIFAE, das 14h às 19h. O valor da taxa é de acordo com a modalidade de ingresso: R$ 120 – usando as notas do Enem ou R$ 180 – provas presenciais.