Despedida de Max Gustavson Filho – sócio-fundador do clube dos voadores do Pico do Gavião

Nesta segunda-feira (19) foi a despedida de Max Gustavson Filho, proprietário da Fly Brasil (escola de pilotos de paragliders e asa delta) e sócio-fundador do clube dos voadores do Pico do Gavião. As informações são de que passou por um transplante de fígado, estava em período de recuperação, mas não resistiu.

De acordo com amigos Max era muito querido, realizou o sonho de muitas pessoas que queriam sentir a sensação de voar. Foi um dos grandes incentivadores da prática e divulgação do voo livre em toda região.

O velório está marcado para esta terça-feira (20), a partir das 13h. O sepultamento acontece às 16h, no Cemitério Municipal São João Batista, em São João da Boa Vista. Deixa a esposa Simone, a filha Stephanie, a irmã Marcia e os pais Max Gustavson e Sheila Lansac.



Nota – Clube Pico do Gavião

“Lamentavelmente informamos o falecimento do nosso irmão de asas, mestre do voo e sócio fundador do clube e do Pico do Gavião, Max Gustavson Filho. Seus inestimáveis e históricos préstimos ao esporte e ao clube nos coloca em profundo luto. Descanse em paz MESTRE”.