Instituto Alcoa aprova mais de R$ 2,1 milhões no Programa de Apoio a Projetos Locais 2022

O Programa de Apoio a Projetos Locais é uma das iniciativas do Instituto Alcoa que contribui com o desenvolvimento dos territórios onde a Alcoa está presente. Realizado anualmente, o edital recebe inscrições de projetos desenvolvidos por organizações da sociedade civil e/ou do poder público nas frentes prioritárias do IA: educação (com foco no ensino fundamental), geração de trabalho e renda e empreendedorismo.

Monica Espadaro, gerente de Projetos do Instituto Alcoa, celebra as parcerias que estão sendo construídas e que têm potencial de beneficiar mais de 3 mil pessoas. “Com essas parcerias, buscamos gerar impacto e as transformações necessárias para uma sociedade cada vez mais inclusiva e menos desigual. A união de esforços entre sociedade civil, poder público e o investimento social privado é fundamental para o desenvolvimento dos territórios de forma articulada, consistente e perene”, destacou Monica. Da nossa região foram beneficiadas seis instituições, sendo cinco de Poços de Caldas e uma de Andradas, que receberão um total de R$ 519.309,00 para a implantação de importantes projetos comunitários na área de educação e empreendedorismo.

De Poços de Caldas foram selecionadas as instituições:

Incubadora Social, da Secretaria de Promoção Social da Prefeitura de Poços de Caldas: Projeto Gepeto – Marcenaria Artesanal na Construção de Brinquedos Pedagógicos, que tem como foco a qualificação e formação profissional de pessoas em vulnerabilidade social;

Instituto A de Apoio, Educação e Orientação do Espectro Autista: Projeto Jornada Azulô, que visa contribuir com a autonomia financeira de 25 mães, por meio de cursos de corte e costura e oficinas de vendas;

Centro Cultural Afro-brasileiro Chico Rei: Projeto Impulso para o Afroempreendorismo, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento e a inclusão socioeconômica deste público, por meio de capacitação, pitch day, mentorias e capital-semente;

Associação Casa da Árvore: Projeto Rádio Traquinagem, projeto de educomunicação que visa contribuir para o desenvolvimento de aulas criativas, tendo a literatura infantil e o contexto digital como base;

Coopersul (Cooperativa de Trabalho Regional Sul de Reciclagem e Preservação de Poços de Caldas: Projeto Recicla Vidas 2.0, que visa dar continuidade ao projeto Recicla Vidas, com ações relacionadas à compostagem de resíduos orgânicos e produção de adubo.

Da cidade de Andradas foi selecionado projeto da Fundação Educativa Andradense, com o projeto de educomunicação Minha Escola na TV. A iniciativa é direcionada a alunos de escolas públicas e tem como objetivo ampliar o senso de pertencimento à escola, reforçar as habilidades de escrita e a dedicação aos estudos, além de desenvolver a análise crítica e o combate às fake news.

Além dos projetos aprovados no Edital 2022, a unidade de Poços de Caldas, por meio do IA, apoiou o 6º Congresso Nacional de Educação, promovido pela GSC Eventos Especiais. “Temos a certeza de que os projetos selecionados terão um impacto muito positivo nas nossas comunidades, beneficiando centenas de pessoas, seja com geração de emprego e renda, melhoria da educação e inclusão social”, destaca Fabio Martins, gerente Geral de Operações da Alcoa Poços de Caldas. “Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os envolvidos neste processo, pois não é uma tarefa fácil selecionar, entre tantos projetos recebidos, aqueles que serão enviados para análise do Instituto Alcoa – a Equipe Líder de Relações Institucionais e o nosso Conselho Consultivo de Relações Comunitárias, formado por representantes das comunidades de Poços de Caldas, Andradas, Caldas e Divinolândia. Agradeço também à Diretoria e Conselho do Instituto Alcoa pelo entendimento e percepção das necessidades das nossas comunidades”.

“A parceria do Instituto Alcoa tem um significado especial para nós”, observa Thais Costa, presidente do Chico Rei. “Além de permitir a implantação de um dos nossos mais importantes projetos, é um voto de confiança na nossa proposta de reestruturação e de implantação do novo foco de atuação da nossa instituição que, ano que vem, completará 60 anos de atividades”.

Para Luiz Antônio Barbon, diretor-presidente da Fundação Educativa Andradense, foi uma honra ter o projeto selecionado pelo Instituto Alcoa. Ele contou que o projeto Minha Escola na TV surgiu em 2018, direcionado a alunos do Ensino Fundamental II e Médio, tendo sido desenvolvido até 2020, quando foi suspenso devido à pandemia. “Poder dar continuidade ao projeto com a parceria do Instituto Alcoa é muito gratificante, pois comungamos com o mesmo objetivo de colaborar para o desenvolvimento da nossa comunidade”, explicou. Com a participação de todos os nossos profissionais, atenderemos 72 alunos de três escolas, oferecendo capacitação nas áreas de filmagem edição, produção, redação, com enfoque na qualidade dos textos, destacando a importância do trabalho em equipe”.

Inclusão e Diversidade

O Programa de Apoio a Projetos Locais também incentiva o desenvolvimento de iniciativas que auxiliem e estimulem a inclusão de mulheres, grupos étnico-raciais, pessoas com deficiência e do público LGBTQIA+.

Em Poços de Caldas, os projetos “Jornada Azulô”, do Instituto A de Apoio, Educação e Orientação do Espectro Autista e “Impulso para o Afroempreendedorismo”, do Centro Cultural Afro Brasileiro Chico Rei, serão impulsionadores do empreendedorismo para mães de crianças e adolescentes com autismo e pessoas negras.



