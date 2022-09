Acontece no próximo final de semana a vigésima edição do Andradas OFF Road

Quase tudo pronto para a realização da Vigésima Edição do Andradas OFF Road . O evento que acontece no próximo domingo dia 25 promete reunir dezenas de participantes de várias cidades da região. A realização é uma parceria do Jeep Clube Andradas e Prefeitura Municipal com o apoio do Conselho Municipal do turismo, o COMTUR.