Moradores do bairro Serrinha, zona rural de Andradas foram vítimas de roubo na noite desta quarta-feira (21). De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo da ANTV os autores chagaram armados nas propriedades e fizeram as vítimas de reféns. Entre os materiais levados pelo grupo estão dinheiro, celular, além de um saco de café.

Após a ação os envolvidos fugiram em carro de propriedade de uma das vítimas, um Fiat/Palio Week Trekking, placas NOK-3788.