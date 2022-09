PM prende homens acusados de aplicar golpes

Na manhã desta quinta-feira (22) dois homens acusados de aplicar golpes em Andradas foram presos. A Polícia Militar foi acionada por uma pessoa abordada pelos autores na área central.

De acordo com as informações repassadas aos militares um homem se aproximou da possível vítima relatando que precisava de ajudar para retirar o prêmio de um bilhete da loteria. Neste momento outro homem chegou oferecendo auxílio. Durante as conversas, foi feita uma ligação para uma terceira pessoa que confirmou a história.

Desconfiada, a pessoa que foi abordada pelos autores disse que não poderia ajudá-los e posteriormente acionou a PM. De posse das características, dois envolvidos foram localizados próximo a praça Coronel Antonio Augusto de Oliveira e encaminhados para a delegacia. Eles relataram que estavam no município para aplicar do golpe do bilhete do premiado.

Foram apreendidos dois bilhetes da Caixa Econômica Federal referentes aos resultados da Quina, especificando um prêmio no valor de mais de oito milhões de reais, dinheiro e cartões de crédito. Os autores utilizavam um veículo Honda/Tit, utilizado para apoio no cometimento do delito.