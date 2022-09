Foi criada a Associação Regional, Cultural dos Direitos e Defesa do Povo Cigano

Foi fundada em Andradas no dia 13 de junho desse ano a Associação Regional, Cultural de Direitos e Defesa do Povo Cigano denominada Coração Gitano, tem como objetivo lutar pelas tradições ciganas com suas manifestações culturais , sua identidade própria e combate ao preconceito.