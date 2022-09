Semana do Turismo em Andradas é marcada por feira no Pavilhão do Vinho

Está sendo comemorada em Andradas a semana do turismo, além da oferta de passeios pelas belezas naturais e palestras com profissionais da área. A programação conta com feira no pavilhão do vinho, que reúne exposição de fotos, artesanato regional e apresentações musicais