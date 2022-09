25 de setembro foi o dia do rádio

No dia 25 de setembro, data do nascimento de Roquete Pinto – o “Pai do Rádio Brasileiro” – comemora-se o Dia do Rádio. Em 1923, fundou a primeira emissora do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Na época era uma fase experimental do veículo, sem grandes avanços tecnológicos. Mas com o passar do tempo se tornou um dos principais meios de comunicação do Brasil. Em comemoração ao Dia do Rádio vamos conhecer a história da Nova FM, emissora comunitária fundada em 17 de novembro de 2008.