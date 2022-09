Panfletos alusivos à prevenção do suicídio são distribuídos por profissionais da rede municipal

Ações do Setembro Amarelo. A prefeitura de Andradas através do Projeto Núcleo da Paz realizou na tarde dessa terça feira a distribuição de panfletos alusivo à prevenção do suicídio, profissionais da rede municipal saíram às ruas para conscientizar a população que falar sobre o que está sentindo é a melhor solução.