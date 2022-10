ANTV faz a cobertura das eleições em Andradas

A equipe de jornalismo da ANTV – TV Andradas fez a cobertura completa das eleições em Andradas. Em praticamente 12 horas de programação os repórteres e cinegrafistas estiveram nos colégios eleitorais, registraram as principais imagens e entrevistaram representantes da Justiça Eleitoral sobre como estava o andamento do pleito. Os eleitores também tiveram a oportunidade de expor suas opiniões sobre a importância desse momento da democracia. Na sede da emissora, editores de texto e vídeo ficaram de plantão para a produção do material que seria exibido.

Às 17 horas começou a apuração pelo 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹 𝟯𝟲.𝟭 𝗲𝗺 𝘁𝘃 𝗮𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮, site www.tvandradas.com.br e rede social Facebook. Enquanto os apresentadores comandavam a transmissão direto do estúdio, na redação uma equipe recebia os boletins de urnas recolhidos por ou membros voluntários. Os números eram lançados em nosso sistema e apresentados aos telespectadores. Dados locais, estaduais e nacionais foram mostrados em tempo real, proporcionando informação completa e imparcial.

“A proposta da ANTV é sempre oferecer o bom jornalismo em respeito aos telespectadores. Esse é o papel da Imprensa local, trazer dados que interessam ao morador de Andradas, que tem a expectativa de ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em nosso município, principalmente nesse período de eleições. Nós agradecemos a participação das empresas que confiam em nossos objetivos, as pessoas que acompanham nossa programação, voluntários que realizam um trabalho essencial e toda equipe que está sempre disposta a oferecer o que há de melhor quando o assunto é informação”, afirma o diretor Luiz Barbon.

